Na Joseph Amuzu tekent nu ook de 18-jarige Quinten Servranckx een nieuw contract bij KV Mechelen

De 18-jarige Quinten Servranckx tekende zonet een nieuwe verbintenis met KV Mechelen. De aanvallende middenvelder speelt sinds 2010 in de jeugdreeksen van de 'Kakkers'.

Quinten Servanckx heeft zijn contract met één jaar verlengd, met een optie op een tweede. Het huidige contract van de aanvallende middenvelder was maar goed tot eind juni, maar dat is nu dus aangepast. De 18-jarige Servanckx speelt sinds 2010 in rood en geel en kwam dit seizoen uit bij de beloften van Mechelen.

Met Servanckx is het de tweede jeugdspeler op twee dagen tijd die zijn contract met de 'Kakkers' verlengt. Gisteren tekende Joseph Amuzu, de broer van Anderlecht-speler Francis Amuzu, een eerste profcontract voor twee seizoenen.