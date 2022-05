Top 10 Europese topschutters: Deniz Undav en Michael Frey doen beter dan Erling Haaland en Mohamed Salah

Deze ranglijst is gebaseerd op de spelers die actief zijn in Oostenrijk, België, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Rusland, Schotland, Spanje, Zwitserland, Turkije en Oekraïne.

Robert Lewandowski, die zaterdag in het 2-2 gelijkspel van Bayern München tegen Wolfsburg scoorde, gaat aan de leiding met 35 doelpunten in 34 wedstrijden. Met een voorsprong van acht doelpunten op zijn naaste belagers, zal hij aan het eind van het seizoen waarschijnlijk voor de tweede keer op rij bovenaan eindigen. Karim Benzema neemt de tweede plaats in met 27 doelpunten in 31 wedstrijden, terwijl Ciro Immobile het podium compleet maakt.

Deniz Undav staat zesde met 25 doelpunten in 38 wedstrijden, terwijl Michael Frey tiende staat met 23 doelpunten in 38 wedstrijden. Erling Haaland (Borussia Dortmund), Mohamed Salah (Liverpool) en Jordan Siebatcheu (Young Boys) staan net buiten de top tien met 22 doelpunten.

Volledige top 10:

1) Robert Lewandowski (33 jaar/Bayern München/Polen) - 35 doelpunten in 34 wedstrijden (2952 minuten)

© photonews

2) Karim Benzema (34 jaar/Real Madrid/Frankrijk) - 27 doelpunten in 31 wedstrijden (2513 minuten)

© photonews

3) Ciro Immobile (32 jaar/Lazio/Italië) - 27 doelpunten in 32 wedstrijden (2806 minuten)

© photonews

4) Darwin Núñez (22 jaar/Benfica/Uruguay) - 26 doelpunten in 28 wedstrijden (2031 minuten)

© photonews

5) Kylian Mbappé (23 jaar/Paris Saint-Germain/Frankrijk) - 25 doelpunten in 34 wedstrijden (2942 minuten)

© photonews

6) Deniz Undav (25 jaar oud/UnionSG/Duitsland) - 25 doelpunten in 38 wedstrijden (3345 minuten)

© photonews

7) Patrik Schick (26 jaar/Bayer Leverkusen/Tsjechië) - 24 doelpunten in 27 wedstrijden (2096 minuten)

© photonews

8) Dušan Vlahovic (22 jaar/Fiorentina dan Juventus/Servië) - 24 doelpunten in 35 wedstrijden (2926 minuten)

9) Wissam Ben Yedder (31 jaar/AS Monaco/Frankrijk) - 24 doelpunten in 36 wedstrijden (2454 minuten)

10) Michael Frey (27 jaar/Antwerpen/Zwitserland) - 23 doelpunten in 38 wedstrijden (2523 minuten)