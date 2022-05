Ex-speler Antwerp met Luik nog steeds in de running voor 1B: "Na 15 minuten was de wedstrijd gespeeld"

Luik had woensdagavond geen kind aan Dessel Sport. Luik haalde het met 4-0 en blijft zo in de nek hijgen van koploper Dender, de tegenstander van aanstaande zondag.

Na dertien minuten gaf het scorebord op Rocourt al 3-0 aan. Perbet maakte er nog voor de pauze 4-0 van. De doelman van Luik, Kevin Debaty, keek de hele partij werkloos toe. Debaty heeft een verleden bij Antwerp, met wie hij de promotie naar de Jupiler Pro League afdwong. "De zege was al na een kwartiertje gespeeld. We hebben deze wedstrijd met veel ernst en goesting aangevat, daarvoor werden we beloond", aldus de doelman van Luik.

"Na de pauze wilde we nog wel gaan, maar het was niet onlogisch dat het tempo omlaag ging door de hitte en de vermoeidheid. We hebben de drie punten, en dat is wat telt. Ook al had ik niet veel werk, ik doe wat van me gevraagd word: hoog spelen, goed inspelen en vertrouwen geven aan onze defensie."

Zondag komt koploper Dender, dat een punt meer telt, op bezoek. "We zullen hen boordevol vertrouwen ontvangen. We zullen er alles aan doen om drie punten over te houden aan deze topper", besluit Debaty.