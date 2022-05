🎥 Een uniek moment bij Real Madrid tegen Real Betis waar de spelers elkaar een erehaag geven

Een unieke opkomst tijdens de laatste wedstrijd van Real Madrid voor het zich focust op de Champions League-finale. De Koninklijke vormde een erehaag voor bekerwinnaar Betis, dat hetzelfde deed voor landskampioen Real Madrid.

Terwijl een erehaag vormen in België voor de nodige controverse zorgt (zie de wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht) is dit in Spanje minder een probleem. In de wedstrijd tussen Real Madrid, waar Courtois in doel stond en Hazard op bank zat, vormde de kampioen een erehaag voor de bekerwinnaar. De bekerwinnaar, Real Betis, deed hetzelfde voor de kampioen.

Dit is de laatste wedstrijd voor de finale van de Champions League tegen Liverpool voor Real Madrid.