Hein heeft de garanties die hij wilde: waarom het verlengde huwelijk in Gent geen verrassing is en dat goed nieuws is voor iedereen, inclusief de pers

De kogel is door de kerk: Hein Vanhaezebrouck blijft ook de komende twee seizoenen coach van AA Gent. En neen, echt verrassend is dat niet.

Na de bekerwinst toonde Hein Vanhaezebrouck duidelijk aan dat hij wel degelijk wilde blijven bij AA Gent, maar niet zomaar. Hij wilde garanties en liet dat ook duidelijk blijken (lees er HIER nog eens alles over).

Grote uitspraken doen (we herinneren ons allemaal wel het interview met de foto op een bootje in Gent van Louwagie en De Witte in de periode Thorup) en dan de sportieve versterkingen die nodig zijn niet kunnen doen? Dat wilde Vanhaezebrouck expliciet niet.

Garanties

Tegelijk wilde hij ook zeker weten dat er geen overname zou komen van de Buffalo's - hij weet ook wat er bij Anderlecht gebeurde nadat er nieuwe eigenaars kwamen.

Die garanties heeft hij nu dus gekregen. En dan is het logisch dat Vanhaezebrouck en Gent bij elkaar blijven. In Gent is hij thuis - binnen alle geledingen van de club is hij geliefd.

In tegenstelling tot andere coaches houdt hij er ook van om al eens na te kaarten - Louwagie en De Witte vinden dat belangrijk. Aan tactisch vernuft ontbreekt het hem sowieso niet.

Ook voor de pers is het leuk meegenomen: Vanhaezebrouck is een van de weinigen die zich niet zomaar de mond laat snoeren en al eens met leuke quotes komt. Kritisch is hij zeker, maar dat is anno 2022 een verademing.

Sportief beter?

Of het ook sportief nog beter kan? 2022 deed het beste vermoeden: bekerwinst, heel veel punten gepakt, play-off 2 makkelijk gewonnen (en eigenlijk had Gent in play-off 1 zeker niet misstaan) en bezig aan een goede reeks.

Opnieuw naar Europa - zeker tot nieuwjaar, met opnieuw dromen van overwintering? Waarom niet. Met wat extra efficiëntie en een scorende spits kan Gent ver komen, achterin staat het met Okumu en Ngadeu onder meer al heel erg stevig. Het doet alvast het beste vermoeden.