Hertha Berlijn en Boyata op rand van uitschakeling Bundesliga

Het kan goed zijn dat we Boyata volgend seizoen terug vinden in de tweede Bundesliga. Hertha verloor haar eerste play-down duel alvast met 0-1 van Hamburg.

Twee traditieclubs in de Bundesliga, maar een van hen zal na dit seizoen het hoogste niveau in Duitsland moeten verlaten. Na een barslecht seizoen van Hertha (17de), en een mooie remonte van Hamburger (3de) in de Duitse tweede klasse, mogen de twee het in de play-downs uitvechten voor een plek in de Bundesliga.

Belg Dedryck Boyata stond heel de wedstrijd in de basis, kreeg een gele kaart na 49 minuten en zag Nederlander Ludovit Reis enkele minuten later met een wondermooi doelpunt de wedstrijd beslissen in het voordeel van Hamburger. Zo zullen Hertha en Boyata nog vol aan de bak op HSV, wil het niet voor het eerst in 10 jaar terug in de Duitse tweede klasse spelen. Voor HSV daartentegen zou het de eerste keer in 5 jaar zijn dat het nog eens in de Bundesliga speelt