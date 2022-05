'Arsenal, Manchester City én aanvaller waren het eens over transfer, maar... plots komt Tottenham op de proppen'

Tottenham Hotspur kaapte in het slot van de competitie niet alleen het Champions League-ticket van Arsenal FC. Ook een toptransfer lijkt in laatste instantie naar de withemden te gaan.

Arsenal FC was zo goed als rond met Gabriel Jesus. Meer zelfs: ook Manchester City was akkoord met een transfersom van zestig miljoen euro.

The Telegraph weet dat The Spurs echter over de beste papieren beschikken. De Braziliaanse aanvaller wil op het Kampioenenbal spelen. En aangezien dat bij The Gunners niet meer zal lukken…