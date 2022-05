"This is my new home": enthousiaste ten Hag op eerste persconferentie als coach van Manchester United

Daar is 'ie dan. Ten Hag werkte zonet zijn eerste persconferentie als coach van Manchester United af. "We spelen in het Theatre of Dreams en we willen de fans weer entertainen."

"Ik kijk enorm uit naar deze baan, bij een club met veel historie. We willen United terugbrengen naar waar de club thuishoort. We willen de supporters hun trots teruggeven. De club zit in een moeilijke fase, dus we staan voor een grote uitdaging", aldus een enthousiaste Erik ten Hag op zijn eerste persconferentie als kersvers manager van Manchester United.

De Nederlander heeft alvast een duidelijk doel voor ogen hoe hij dat wil doen. "Ons doel is om fantastisch voetbal te spelen, maar als dat niet kan moeten we wel winnen. Ik heb hoge verwachtingen van mezelf, maar ook van de spelers. Ze moeten elke dag alles uit zichzelf halen. Goed is voor mij niet goed genoeg. We moeten trouwens niet vergeten dat dit team een jaar geleden nog tweede werd in de Premier League, dus er zit zeker potentie in deze groep. Ik ben ervan overtuigd dat we op termijn weer succesvol kunnen worden. Maar dat kost tijd."

Ook over de ontvangst in Manchester wou de tacticus nog wat kwijt. "Ik ben ongelofelijk blij om hier te zijn. Ik werd hier heel hartelijk ontvangen, en kijk er dan ook enorm naar uit om samen te werken met jullie allemaal. Ik voel mij hier welkom, dit is mijn thuis."