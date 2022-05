Luis Suarez is nog niet van plan om te stoppen met voetballen

Luis Suarez beschikt over een aflopend contract bij Atlético Madrid. De al 35-jarige aanvaller is nog niet van plan om te stoppen met voetballen want aanbiedingen krijgt hij genoeg.

Een aantal ploegen uit de Amerikaanse MLS hebben al geïnformeerd naar de voorwaarden van Suarez om er nog één of twee jaar bij te doen. In Europa zelf zijn er ook nog opties. Volgens het Turkse Fanatik zou Fenerbahçe graag de Uruguaanse aanvaller binnenhalen. Dat hij nog niet versleten is bewijzen andermaal zijn statistieken van afgelopen seizoen. Zo kwam hij tot 35 wedstrijden in La Liga waarin hij 11 keer het net vond en 3 assists gaf.