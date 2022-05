Casper Nielsen denkt na over vertrek: "Het is tijd om stap voorwaarts te zetten"

Casper Nielsen was dit seizoen de draaischijf op het middenveld bij Union. Zondag kwamen veel supporters zijn richting uit na de veldbestorming. Zagen ze hem voor de laatste keer in actie?

Casper Nielsen is een van de spelers voor wie het feestje na de laatste wedstrijd tegen Antwerp ongetwijfeld wat bitterzoet smaakte. De Deen zit al drie seizoenen bij Union en kende er al fantastische momenten, met dit seizoen als absoluut hoogtepunt. Na het verlies tegen Brugge waren er bij hem tranen van verdriet, zondag eerder van fierheid.

"Ik heb alles te danken aan deze club. Ik was gecharmeerd door het project en ben er gaandeweg een belangrijk deel van gaan uitmaken. Ik ben enorm gegroeid als speler en als mens", zei Nielsen. "Het zijn drie gekke jaren geweest en om hier vandaag te zijn, zo dicht bij de titel... het is een buitengewoon avontuur geweest, moeilijk uit te leggen. Natuurlijk zal de gemiste titel altijd in ons achterhoofd zitten. Dichter dan dat kon het niet zijn. Maar de goede herinneringen zullen blijven."

Er is altijd een kans dat ik blijf, maar...

Nielsen neemt zonder het met al te veel woorden te zeggen afscheid van Union, hoewel hij ons verzekert dat er nog niets is besloten. "Ik werd verliefd op deze club terwijl ik hier zat. We hebben lastige tijden gekend maar ook hoogtepunten. Het was emotioneel om voor de fans te staan, want er is natuurlijk een grote kans dat ik zal vertrekken", gaf hij zelf toe..

"Ik ben 28 jaar oud, het is de juiste tijd voor mij om mijn opties te bekijken. Het is niet makkelijk voor me geweest om te komen waar ik nu ben en ik ben ook trots op mezelf," ging hij verder. "Of er een kans is dat ik blijf? Er is altijd een kans, niets is beslist. Maar ik denk dat het de juiste tijd is om een stap voorwaarts te zetten."