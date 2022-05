OFFICIEEL: 19-jarige flankaanvaller stapt transfervrij over van Manchester City naar Dortmund

Jayden Braaf heeft een contract tot 2025 getekend met Dortmund. De flankaanvaller komt transfervrij over van Manchester City.

Jayden Braaf speelt vanaf volgend seizoen in het shirt van Dortmund. De 19-jarige aanvaller wordt gezien als een groot talent en doorliep de jeugdreeksen van Ajax, PSV en Manchester City. In 2021 kon hij een eerste keer kennis maken met het professionele voetbal nadat hij voor een half seizoen werd verhuurd aan het Italiaanse Udinese.

In totaal kwam Braaf vier keer in actie in Italië en was hij goed voor één doelpunt. Vlak voor het einde van het seizoen liep de aanvaller een zware knieblessure op waardoor hij lange tijd aan de kant stond. Nu trekt de jonge Nederlander naar Dortmund, waar hij een contract heeft ondertekend tot 2025.