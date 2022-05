'Slechts 600 ticketaanvragen per groepswedstrijd van de Rode Duivels op het WK'

Er is maar weinig interesse voor de WK-tickets. Voor de groepswedstrijden van de Rode Duivels zijn er op dit moment maar 600 aanvragen per wedstrijd. Dat weet Het NIeuwsblad.

Op 21 november begint het WK in Qatar al, maar de ticketverkoop draait nog niet op volle toeren. Zo weet Het NIeuwsblad dat er nog maar een beperkt aan tickets is verkocht. 800 000 van de 3,1 miljoen beschikbare tickets. De FIFA verwacht ook maar 1,2 miljoen fans in totaal.

Ook de ticketverkoop van de wedstrijden van de Rode Duivels loopt nog niet warm. Op dit moment zijn er nog maar 600 aanvragen per groepswedstrijd. Pas begin juni zal men weten hoeveel tickets er effectief verkocht zijn.

De voornaamste reden is het onbekende. Enkel met een ticket kan je een verblijfsvergunning in Qatar via de regering bekomen. Ook kan je dan pas de totale kosten in rekening brengen.