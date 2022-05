Na zeven seizoenen Torino is het voor Andrea Belotti tijd voor een nieuw avontuur

Onlangs maakte de voorzitter van Torino bekend dat Andrea Belotti (28) zijn verblijf bij de club niet zal verlengen. Dit is een zegen voor een aantal topclubs die in de rij staan om de Italiaan te contracteren. Het contract van de spits loopt op 30 juni af in Turijn.

Tuttosport meldt dat Napoli geïnteresseerd is in Belotti. De Napolitanen hebben echter concurrentie van Fiorentina en AC Milan. Bovendien beweert journalist Rudy Galletti dat Belotti wordt gevolgd door Fenerbahce. De Turken hebben de speler naar verluidt benaderd, maar zijn salariseisen waren te hoog en hij wil bij een topclub blijven. Naar verluidt hebben ook Spaanse, Engelse en Saoedi-Arabische clubs belangstelling voor de aanvaller, die nog geen beslissing over zijn toekomst heeft genomen.

Belotti telt na zeven seizoenen 113 doelpunten en 28 assists in 251 wedstrijden bij Torino.

🚨🔥 #Belotti: 🇹🇷 attempt by #Fenerbahce, but salary demands are too high. Furthermore, the player prefers to stay in the top leagues in Europe.



📌 The forward is followed by several clubs (in 🇮🇹, 🇪🇦, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and also 🇸🇦): to date, he has yet to decide on his future. 🐓⚽ #Transfers