🎥 Zlatan Ibrahimovic toont hoe hij zich naar het seizoenseinde sleepte: "Zes maanden lang, elke week"

AC Milan pakte vorige week de titel in Italië. Met acht doelpunten en drie assists had de 40-jarige Zlatan Ibrahimovic zeker zijn aandeel in de Milanese triomf. Al kwam de Zweedse vedette de voorbije maanden nauwelijks nog in actie.

Meteen na de titel geraakte bekend dat Ibrahimovic een operatieve ingreep onderging aan de knie, waardoor hij zeven à acht maanden aan de kant staat. Die knieklachten speelden Ibra al veel langer parten, maar de Zweed verbeet de pijn op weg naar de titel.

Op Twitter deelde de veteraan een filmpje waarop te zien is hoe er vocht uit de knie van Ibrahimovic wordt getrokken. Een ingreep die Zlatan dit seizoen vaak moest ondergaan, zo gaf hij aan. "Wekelijks, zes maanden lang", luidde het bijschrift bij het filmpje.

Of het gezond is, durven we betwijfelen. Maar Ibrahimovic maakte zijn belofte waar door er mee voor te zorgen dat Milan kampioen van Italië werd. Al is het nog maar de vraag of de Zweed de moed en kracht nog vindt om terug te keren na de zware revalidatie.