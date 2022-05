De Champions League-loting voor volgend seizoen: dit zijn de potten tot nu toe

Op 25 augustus wordt er geloot voor de groepsfase van de Champions League. Heel wat clubs weten al in welke pot ze terecht zullen komen. Club Brugge zit sowieso in pot 4 en kan dus weer op heel wat toppers gaan rekenen.

Ajax mag door de winst van Real Madrid een plaats in pot 1 opeisen. De kampioenen van de zes grootste competities belanden daar sowieso in, maar door de winst van de Spaanse kampioen in de finale krijgt land 7 - Nederland - daar dus ook een plaats in.

De verdeling wordt voor de rest gebaseerd op de clubcoëfficiënt. Daardoor zit bijvoorbeeld Juventus, dat lager eindigde dan Inter, in pot 2 en de Nerazzurri in pot 3.

POT 1

Bayern München

Manchester City

Real Madrid

Paris Saint-Germain

Ajax

FC Porto

Eintracht Frankfurt

AC Milan

POT 2

Liverpool

Chelsea

Barcelona

Juventus

Atlético Madrid

Sevilla

RB Leipzig

Tottenham

POT 3

Borussia Dortmund

FC Salzburg

Shakhtar Donetsk

Internazionale

Napoli

Benfica (bij kwalificatie)

Sporting Lissabon

Bayer Leverkusen

POT 4

Rangers FC (bij kwalificatie)

Dinamo Zagreb (bij kwalificatie)

Rode Ster Belgrado (bij kwalificatie)

Marseille

Olympiakos (bij kwalificatie)

FC Kopenhagen (bij kwalificatie)

Club Brugge

Celtic