Liverpool eist excuses van de Franse regering na aantijgingen van Minister van Sport

De chaos aan het Parc des Princes gaat onderzocht worden door de UEFA. Intussen zijn ze bij Liverpool wel niet opgezet met de uitspraken van Frans minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra.

De finale moest 36 minuten later beginnen door de chaos aan de poorten. Volgens Oudéa-Castéra lag dat niet aan de Franse overheid, maar aan de houding van de UEFA en Liverpool. "Real Madrid hield toezicht hoe de supporters met bussen van het vliegveld naar het stadion gingen. Dat staat in schril contrast met hoe Liverpool het heeft gedaan", liet ze weten.

Volgens The Athletic wil Liverpool-eigenaar Tom Werner excuses en heeft hij al een brief gestuurd waarin hij een rechtzetting vraagt voor de aantijgingen. Billy Hogan, CEO van Liverpool, bevestigde dat. "De foto's en video's vertellen telkens hetzelfde verhaal: een onaanvaardbare behandeling van mannen, vrouwen en kinderen. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen weten dat onze voorzitter een brief naar de Franse minister heeft gestuurd om onze standpunten te verwoorden en op te roepen tot excuses aan onze fans voor die opmerkingen."