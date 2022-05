Wydad Casablanca wint de Afrikaanse Champions League: twee oude JPL-gezichten in de ploeg

In een volgepakt Mohamed V stadion in Casablanca heeft Wydad Casablanca de finale van de CAF Champions League gewonnen dankzij een 2-0 overwinning tegen het Egyptische Al Ahly.

Wydad Casablanca, met Reda Jaadi (ex-Standard en Antwerp) en Guy Mbenza (uitgeleend door Antwerp) in de basis, won dankzij Zouheir El Moutaraji, die twee keer scoorde. De 26-jarige linkspoot verraste Al Ahly eerst met een afstandschot in de bovenhoek van het net van Mohamed El Shenawy (1-0), terwijl Guy Mbenza vier minuten eerder zijn schot op de lat had zien belanden.

De troepen van Walid Regragui wonnen de CAF Champions League voor de derde keer in de geschiedenis van de club (na 1992 en 2017). Wydad, vorig jaar halve finalist (uitgeschakeld tegen Kaizer Chiefs), is nog steeds in de running om drie prijzen te pakken dit seizoen: kampioenschap (4 punten voorsprong op Raja in Botola), beker (kwartfinale tegen Raja) en Champions League.