Oude garde FC Barcelona gaat niet akkoord met halvering loon

Volgens het Spaanse Diario Sport zou het gaan om Gerard Piqué, Jordi Alba en Sergio Busquets. De reden: zij zouden hun loon eerder al twee keer hebben laten verminderen, terwijl andere Barcelona-spelers dat niet gedaan hebben.

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Barça-voorzitter Joan Laporta de spelerslonen met maar liefst 50% wil verlagen, om de finaciële huishouding bij Barcelona weer op orde te krijgen.

šŸšØ Gerard Piqué, Sergio Busquets and Jordi Alba have told Barcelona that they will not take another salary cut.



They have already reduced their wages twice to help the club financially, while other players in the squad have not.



