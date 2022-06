🎥 KV Mechelen heeft geen excuus om geen mooi voetbal te brengen met deze nieuwe grasmat

Het tussenseizoen is het ideale moment om de nodige verbeteringen aan te brengen aan het stadion en of de grasmat. Bij KV Mechelen zijn ze voor een volledig nieuwe grasmat gegaan.

De grasmat bij KV Mechelen ligt er over het algemeen zeer goed bij. Toch kozen de Mechelaars ervoor om een nieuwe grasmat aan te leggen. Deze had de laatste weken ook wel het nodige te verduren gehad. Buiten de wedstrijden van KV Mechelen besloot Wouter Vrancken ook om de laatste weken te trainen op het hoofdveld.

Om in ideale omstandigheden aan het nieuwe seizoen te beginnen koos KV Mechelen er dus voor om een nieuwe grasmat aan te leggen. In onderstaand filmpje zie je in 30 seconden hoe deze werd aangelegd.