'Standard hengelt naar diensten van Algerijn die in Portugal actief is'

De voormalige speler van OGC Nice en Red Star heeft net twee volledige seizoenen in Portugal achter de rug.

Yanis Hamache heeft twee geweldige seizoenen doorgemaakt in Boavista: 50 wedstrijden, 6 goals en 9 assists. Hij werd ook opgeroepen voor de nationale ploeg van Algerije.

Veel clubs hebben hun oog laten vallen op de Algerijn, wiens contract bij Boavista in juni 2023 afloopt. Volgens Footmercato, heeft Standard de linksback in het vizier. Maar de geïnteresseerde ploegen zijn groot in aantal.

Ook Brest, Clermont en Montpellier in Frankrijk en Sassuolo, Bologna en Salernitana in Italië worden genoemd als geïnteresseerden.