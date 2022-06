Alexis Saelemaekers over de landstitel met AC Milan en de rol van Zlatan Ibrahimovic: "Om ons het zwijgen op te leggen"

Alexis Saelemaekers kroonde zich het afgelopen seizoen tot landskampioen met AC Milan. Een eerste landstitel voor de ex-speler van Anderlecht. In een interview met HLN spreekt de Rode Duivel over de veldbestorming tegen Sassuolo en de rol van Ibrahimovic in de kleedkamer.

Op 22 mei werd AC Milan, na een overwinning op het veld van Sassuolo (0-3), kampioen. Exact tien jaar na de vorige landstitel. Na het laatste fluitsignaal volgde een veldbestorming, Rode Duivel Alexis Saelemaekers zag het van dichtbij gebeuren. "De fans hebben er heel lang op moeten wachten. We wisten dat er een veldbestorming zou komen na de overwinning. Ze bleven respectvol, op enkele fans na. De ‘capo’s’, de leidinggevenden van de Ultras, zijn mij en mijn familie komen beschermen, dat was echt fantastisch", vertelt Saelemaekers aan HLN. De jonge Rode Duivel speelde een belangrijke rol in het behalen van de 19de landstitel. In totaal kwam de ex-speler van Anderlecht 36 keer in actie voor Milan. Maar ook de 40-jarige Zlatan Ibrahimovic hielp de ploeg naar de titel. "Hij stond niet altijd op het wedstrijdblad, maar hij was er wel altijd voor ons in de kleedkamer. Om ons aan te moedigen en ons het zwijgen op te leggen wanneer dat nodig was", besluit de flankspeler van de Rode Duivels.