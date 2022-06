'Ferran Jutgla legt bij Club Brugge medische testen af'

Ferran Jutgla is in België om medische testen bij Club Brugge af te leggen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Het was al zeker dat Ferran Jutgla Barcelona zou verlaten. Dat maakte hij zelf bekend via Instagram. Het zag er al naar uit dat hij elk moment bij Club Brugge kan tekenen.

Het Nieuwsblad weet dat Jutgla medische testen aan het afleggen is bij Club Brugge. Zo ziet het er meer en meer naar uit dat ze hem zullen binnenhalen. Hij zou transfervrij kunnen overkomen, want hij is einde contract bij Barcelona. Hij kreeg overigens zijn jeugdopleiding bij Espanyol.