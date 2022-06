🎥 Denemarken wint na stroompanne in Wenen

Gisteren won Denemarken in Wenen van Oostenrijk met 1-2. Er waren doelpunten van Pierre-Emile Højbjerg, en Jens Stryger Larsen voor Denemarken en Xaver Schlager voor Oostenrijk.

Het meest bijzondere speelde zich voor de wedstrijd af. Er was een stroompanne. Daardoor begon de match pas om 22.15 uur. De supporters en stadionspeaker vulden hun vrijgekomen tijd creatief in en maakten een Mexican Wave met hun smartphones. De stadionspeaker legde een werk van Johan Strauss op de achtergrond.

