'Anderlecht heeft 4 miljoen euro veil voor eerste Mazzu-transfer'

Anderlecht kan best wat versterking gebruiken en zou daarvoor richting Argentinië trekken.

Volgens de Braziliaanse website El Crack Deportivo heeft Anderlecht een bod van 4 miljoen euro uitgebracht op de Nicolas Fernandez Mercau.

Momenteel speelt de 22-jarige Argentijn in eigen land voor San Lorenzo. Hij is een flankspeler die perfect zou passen in de manier waarop Felice Mazzu voetbalt.

Fernandez Mercau heeft nog een contract tot midden 2023, een ideaal moment voor de club dus om hem van de hand te doen. Ook enkele Spaanse clubs toonden interesse, maar die zou minder concreet zijn dan Anderlecht.