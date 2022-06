Nadat Martínez reageert op Van Gaal, reageert Van Gaal op Martínez: "Ik mag zeggen wat ik wil"

Roberto Martínez was wat geprikkeld door een uitspraak van Louis Van Gaal. Die heeft nu weer gereageerd op de reactie van de Belgische bondscoach.

Zo blijft het spel tussen de bonscoaches van de Lage Landen aan de gang. Van Gaal had na België - Nederland laten verstaan dat de Rode Duivels niet veel druk zetten. "Met alle respect voor Louis Van Gaal, maar hij had ook gezegd dat Noa Lang meer kans maakt op de Gouden Bal dan Kevin De Bruyne", was het antwoord van Martínez daarop.

Grapje

Louis Van Gaal kreeg nadien op zijn persconferentie de vraag voorgelegd of hij Martínez ging bellen om alles uit te klaren. "Waarom moet ik hem bellen? Het was een grapje", benadrukt Van Gaal. "Ik mag altijd zeggen wat ik wil, ik heb ook een eigen mening."

De trainer van Oranje heeft Kevin De Bruyne wel degelijk hoog zitten, onderstreept hij. "De Bruyne had ik voordien al beschreven als de beste voetballer van het seizoen."