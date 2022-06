Kwestie van dagen: 'Vincent Kompany (en zijn technische staf) volgende week voorgesteld bij Burnley'

Nadat bekend raakte dat de samenwerking tussen Anderlecht en Vincent Kompany stopte, kwam Burnley op de proppen. Met Borussia Mönchengladbach en OGC Nice lagen er kapers op de kust, maar het is nagenoeg zeker: Kompany gaat aan de slag bij de Engelse degradant.

HLN weet dat de overstap naar Burnley bijna in kannen en kruiken is. Kompany zou begin volgende week aangekondigd worden als de nieuwe manager van Burnley, dat volgend seizoen in de Engelse tweede klasse aan de bak moet.

Ondertussen krijgt ook de technische staf van Kompany steeds meer vorm. Met Simon Davies en Craig Bellamy wil Kompany twee ex-assistenten van bij paars-wit meenemen. Daarnaast wil Vince the Prince Floribert Ngalula en Rodyse Munienge, twee persoonlijke vrienden van Kompany, in de staf laten opnemen.