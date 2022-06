Ex-bondscoach hard: "Martinez probeert recht te praten wat krom is en spreekt zichzelf daarbij tegen"

Roberto Martinez neemt het met de Rode Duivels op in en tegen Wales voor een derde opeenvolgende opdracht in de Nations League.

De communicatie van Roberto Martinez de voorbije week was niet altijd de meest logische, vindt ook ex-bondscoach René Vandereycken.

Rechtpraten wat krom is

"De communicatie na de nederlaag tegen Nederland heeft me gestoord", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Sinds zijn uitspraken over Nainggolan heb ik twijfels bij zijn communicatie en persoonlijkheid."

"Ofwel zwijg je, ofwel zeg je hoe het zit. Martinez probeert recht te praten wat krom is en geeft zoveel uitleg dat hij zichzelf tegenspreekt."