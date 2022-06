Wereldkampioen Frankrijk zit in een dipje en Antoine Griezmann zit in het oog van de storm

De Nations League is niet goed begonnen voor Frankrijk met een twee op negen. Antoine Griezmann krijgt de volle lading van de Franse pers omdat hij maar niet tot scoren komt. Gelukkig neemt één van zijn ploeggenoten het voor hem op.

Griezmann speelde een ongelukkige wedstrijd tegen Oostenrijk en werd uiteindelijk vervangen. Voor Griezmann was het zo zijn 23ste wedstrijd op rij waarin hij niet wist te scoren. Zijn laatste doelpunt dateert van 7 december in het Champions League-duel tussen FC Porto en Atlético Madrid. Zijn laatste treffer voor Frankrijk viel in november.

Zijn partner in de aanval, Karim Benzema, neemt het op voor zijn ploeggenoot. "Het belangrijkste is om te blijven werken. Die goal gaat echt wel weer vallen. Ik ga hier niet zeggen dat hij zoveel wedstrijden zonder doelpunt is, daar houd ik helemaal niet van. Ik hoop voor hem dat hij in de volgende wedstrijd weer weet te scoren, maar ik vind dat je niet alleen daar naar moet kijken. Je moet letten op de andere dingen die hij doet, hij verricht veel verdedigend werk en helpt het team altijd", benadrukte Benzema.