'Directie PSG heeft beslist: Mauricio Pochettino moet plaats maken voor nieuwkomer'

Volgens 'The Athletic' is Mauricio Pochettino volgend seizoen geen coach meer van PSG.

Na een gesprek en evaluatie over het afgelopen seizoen heeft de directie van PSG beslist om de samenwerking met Mauricio Pochettino stop te zetten. Het contract van de Argentijn loopt normaal gezien door tot juni 2023, maar het bestuur van PSG en de coach zelf zijn tot een akkoord gekomen om de overeenkomst vroegtijdig te stoppen.

Mauricio Pochettino won de competitie dan wel, op Europees vlak verliep het niet zoals gehoopt. De verwachtingen bij PSG zijn hoog en die heeft de Argentijn niet kunnen waarmaken door in de achtste finale van de Champions League onderuit te gaan tegen Real Madrid, de uiteindelijke winnaar.

De Argentijn kwam in januari 2021 toe in Parijs en stond in totaal 84 wedstrijden langs de lijn. Hij won samen met PSG de Supercup, de Franse beker en daar kwam dit seizoen de landstitel bij. Volgens RMC Sport en Europe1 zijn Zinedine Zidane en OGC Nice-coach, Cristophe Galtier mogelijke opvolgers.