Frenkie De Jong stelt optreden Turkse ref in twijfel na gelijkspel tegen Polen: "Ik vond hem een beetje wazig"

Nederland bleef gisterenavond steken op een gelijkspel tegen Polen in de Nations League. Over de comeback, van 0-2 naar 2-2, was Frenkie De Jong zeker te spreken. Over het optreden van de Turkse ref Halil Meler heel wat minder. "Ik vond hem een beetje wazig."

"Ik denk dat hij het niet echt had vandaag. Dat kan een keer gebeuren, maar ik denk dat hij er niet klaar voor was. Ik vond de scheidsrechter sowieso een beetje wazig", stelde de 25-jarige middenvelder in vraag of Meler de wedstrijd wel had mogen fluiten.

De Jong ging dan ook meermaals verhaal halen bij de Turkse ref. Rafael van der Vaart gaf hem na de wedstrijd voor NOS het advies minder te reclameren bij de ref, waar De Jong niet helemaal mee akkoord ging. "Soms is het ook niet zo erg om het vuurtje een beetje aan te wakkeren, de scheids onder druk te zetten, want op het eind geeft hij ons toch een penalty. Mensen doen daar vaak negatief over, maar ik zie daar niet zo'n probleem in."

Over de comeback van Nederland was de middenvelder in ieder geval wel te spreken. "We zijn goed teruggekomen. We blijven altijd doorgaan, dat is ook positief. Maar we moeten thuis gewoon winnen van Polen. We creëerden weinig. Zij ook niet, maar zij scoorden 2 keer. Wij hadden meer kunnen creëren. We waren wat slordig. De 2e helft was wel een stuk beter. We kregen een aantal goede mogelijkheden, dus dat is op zich prima."