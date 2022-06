Louis van Gaal heeft het gehad met De Kuip: "'t Is hier allemaal oude troep"

In de groep van de Rode Duivels kwam Nederland zaterdagavond in eigen huis niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Polen. Oranje maakte na de pauze een dubbele achterstand ongedaan, maar in de slotfase vergat Memphis Depay vanaf elf meter de comeback compleet te maken.

Op de persconferentie na afloop van de partij was het andermaal Louis Van Gaal die van zich deed spreken. Toen de bondscoach gevraagd werd welk stadion zijn voorkeur wegdraagt om zijn thuiswedstrijden te spelen, ging Van Gaal helemaal los. "De Arena", klonk het vliegensvlug. "Er is maar één stadion in Nederland dat tegemoet kan komen aan de faciliteiten voor Oranje." Waarna Louis Van Gaal De Kuip, de thuisbasis van Feyenoord en dus ook regelmatig van het Nederlands elftal, met de grond gelijk maakte. "Kijk, volgens mij is het hier allemaal oude troep. Er ligt hier misschien het beste veld van Nederland, dus het vele balverlies lag niet aan het veld." "Feyenoord mag blijkbaar geen nieuw stadion bouwen, dan zeg ik dat het beter is dat we hier misschien niet meer moeten komen", concludeerde Louis van Gaal.

