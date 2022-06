Seraing-doelman Guillaume Dietsch verlengt zijn contract bij FC Metz

Guillaume Dietsch verlengt zijn contract bij FC Metz.

Sinds 2018 is de inmiddels 21-jarige Guillaume Dietsch profvoetballer. Hij werd toen doorgeschoven naar de A-kern van het Franse FC Metz. Aan speelminuten kwam de jonge doelman niet en daarom stalden ze hem de afgelopen twee seizoenen bij Seraing. In België liet hij de afgelopen twee jaar zien dat Dietsch zeker en vast een betrouwbaar sluitstuk is en dat vertaalt zich nu in een contract tot 2025 bij FC Metz.

De Franse jeugdinternational bleef ook in z'n eigen land niet onbesproken. In het verleden werd hij opgeroepen voor de Franse U16, U18 en de U19. Eind maart werd hij voor de eerste keer geselecteerd bij de Franse beloftenploeg tegen de Faeröer voor de kwalificaties voor het EK 2023.