Eindigt de interlandcarrière van Bryan Ruiz vanavond of in Qatar?

Voormalig AA Gent aanvaller, Bryan Ruiz, is nog steeds actief bij de nationale ploeg van Costa Rica. Vanavond weet hij of hij zijn allerlaatste interland speelt of niet.

Bryan Ruiz is inmiddels 36 jaar, maar nog steeds de kapitein van Costa Rica. Vanavond spelen ze tegen Nieuw-Zeeland het allerlaatste barrageduel om zich te kwalificeren voor het WK in Qatar. Ruiz heeft momenteel 137 wedstrijden gespeeld voor Costa Rica en zal naar alle waarschijnlijkheid vanavond voor de 138ste keer in actie komen. Hij kondigde al aan dat hij aan het einde van het jaar sowieso stopt als international. Het is dus mogelijk dat hij vanavond zijn allerlaatste interland speelt of ze moeten zich ten koste van Nieuw-Zeeland plaatsen voor het WK.