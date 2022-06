Héél opvallend: 'Belgische voetbalbond polste... Vincent Kompany om roer bij Rode Duivels over te nemen'

De Belgische voetbalbond wil het contract van Roberto Martinez verlengen. Op die manier komen de Rode Duivels niet in een leegte terecht. Al lag er heel eventjes een opvallend plan B op tafel.

De KBVB heeft vooral schrik dat er in januari 2023 - de huidige overeenkomst met Roberto Martinez loopt na het WK in Qatar af - geen degelijke kandidaten vrij zullen zijn om het roer in handen te nemen.

Om die reden hoopt de Belgische voetbalbond het contract met Martinez voor minstens zes maanden te verlengen. Ook de Spanjaard heeft er baat bij. De meeste clubs hebben in januari namelijk al een coach op de bank zitten.

Plan B

Het Laatste Nieuws weet dat Vincent Kompany werd gepolst om over te nemen, maar de voormalige oefenmeester van RSC Anderlecht liet meteen weten dat zijn toekomst bij Burnley FC ligt. Dat is overigens al officieel ondertussen.