Eden Hazard na de gewonnen wedstrijd tegen Polen: "Ik ben blij met deze twee weken"

Eden Hazard komt van een moeilijk seizoen bij Real Madrid en kon bij de nationale ploeg eindelijk nog is aan de aftrap staan.

Eden Hazard is ontgoocheld, maar ziet zijn interlandbreak nog altijd positief tegemoet. "Ik had gehoopt wat meer te spelen voor deze laatste wedstrijd, maar ik ben nog steeds blij met deze twee weken," staat te lezen in het Franstalige Le Soir.

Na een tegenvallende seizoen met Real Madrid, waar hij nauwelijks in actie kwam, wil de Rode Duivels zich concentreren op de start van de nieuwe competitie. "Ik wil een goed voorseizoen hebben met Real", is de kapitein duidelijk.

Over de wedstrijd van gisteren geeft de kapitein toe dat ze met vuur hebben gespeeld. "We konden het tweede doelpunt niet maken en met de kwaliteit die aan de overkant speelt, is het gevaarlijk. Daar zullen we aan moeten werken", geeft Eden Hazard mee.