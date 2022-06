🎥 Opmerkelijk beeld uit Engeland: John Stones moet met rode kaart van het veld voor onzichtbare overtreding

Bizar beeld gisteren in Wolverhampton. Naast de 0-4 pandoering tegen Hongarije en de laatste plaats in het klassement werd John Stones tien minuten voor het einde de kleedkamer ingestuurd voor een overtreding die er niet is.

Engeland kon gisteren opnieuw niet winnen. Het ging pijnlijk met 0-4 onderuit tegen Hongarije. De Engelsen staan nu helemaal onderin het klassement en moeten vrezen voor degradatie naar naar de Nations League B. Maar naast de teleurstellende wedstrijden onder Gareth Southgate was het gisteren vooral zoeken naar de overtreding, waarvoor John Stones, tien minuten voor affluiten, een rode kaart kreeg.

In minuut 82 kreeg de verdediger van Manchester City een tweede gele kaart van scheidsrechter Clément Turpin. De Fransman deelde in de eerste helft al een kaart aan de verdediger uit en deed het vlak voor het einde van de wedstrijd opnieuw. Weliswaar voor een onzichtbare overtreding. Op beeld is te zien hoe de speler van Hongarije zelf tegen Stones aanloopt en is er van een elleboogstoot geen sprake.