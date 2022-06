'Manchester City zoekt én vindt versterking met negentienvoudig Engels international'

Manchester City wil zich versterken en kijkt daarvoor ook in de Premier League rond. Kalvin Phillips wordt steeds nadrukkelijker aan de Engelse landskampioen gelinkt.

Kalvin Phillips is niet alleen één van de sterkhouders van Leeds United, maar de 26-jarige middenvelder is met negentien caps ondertussen ook al een vaste waarde in de Engelse nationale ploeg.

Pep Guardiola ziet in Phillips dan ook de ideale versterking voor het middenveld en om de snelle opeenvolging van wedstrijden op te vangen. De middenvelder heeft nog een contract tot medio 2024 bij Leeds. Zijn prijskaartje wordt geschat op zo’n vijftig miljoen euro.