Lang gaat zeker weg maar transfer naar Milan nog veraf: "Als ik me bij Club moet melden, doe ik dat met liefde"

De toekomst van Noa Lang ligt niet bij Club Brugge, zoveel is zeker. Een transfer naar Milan dan? Ook dat scenario lijkt nog veraf.

Zolang er geen overeenkomst met een nieuwe ploeg is, bestaat de kans dus wel dat Lang bij blauw-zwart gewoon weer de trainingen zal hervatten. "Als ik me weer bij Club Brugge moet melden, dan doe ik dat met alle liefde. Ik hou van de club en zal de volle 100 procent geven", belooft de Nederlander bij Nu.nl.

Al betekent dat niet dat hij komend seizoen nog in de Belgische competitie in actie zal komen. "De afspraak met Brugge is dat het tot een transfer moet komen, daar zijn beide partijen het over eens. Ik wil me blijven ontwikkelen en dus moet ik een stap maken."

Geen akkoord met Milan

Ook met het oog op zijn toekomst als international. "Als ik naar een grotere club ga, zal ik waarschijnlijk een betere voetballer worden. Dan train en speel ik met een hogere intensiteit." Voorlopig zou vooral de Italiaanse landskampioen belangstelling tonen, al weet Lang nergens van. "Er is geen akkoord met AC Milan of wat dan ook. Ik weet niet waar dit soort nieuws vandaan komt."