Ruben Van Gucht wil ex-Rode Duivel mee naar het WK in Qatar

De mindere wedstrijden van de Rode Duivels in de Nations League zorgen voor heel wat controverse.

Zo werd al luidop gedacht aan een nieuwe bondscoach, zelfs nog voor het WK in het najaar van start gaat in Qatar. Anderen stellen dan weer voor om ex-Rode Duivels opnieuw op te roepen. Ook sportanker Ruben Van Gucht heeft zo zijn voorstel klaar.

“Wat mij betreft, ik blijf erbij, haal ā¦Fellaini nog een laatste keer terug voor deze klus. Niet als basisspeler, wel als supersub. Wie van deze selectie kan beter dan wat Fellaini kan: een match doen kantelen. En spelen in de Chinese competitie is geen argument tegen. Denk aan Thomas Vermaelen, één van onze beste mannen op het EK, spelend in (maar) Japan”, schrijft hij op Twitter.

Het idee is zeker niet nieuw om Fellaini terug te halen. In de aanloop naar het EK kwam dat idee op. Fellaini werd zelfs gebeld door de bondscoach, maar hij bedankte.