OFFICIEEL: Ex-speler van Genk krijgt eerste ervaring als T1 bij eersteklasser

Elyaniv Barda, de voormalige speler van Genk (67 doelpunten) en de Israëlische nationale ploeg (12 doelpunten) is nu voor de eerste keer hoofdcoach.

Elyaniv Barda (40) is de nieuwe coach van Hapoel Beer-Sheva. Het is de eerste coachervaring voor de voormalige spits, die een contract voor twee jaar heeft getekend aan het hoofd van zijn opleidingsclub. De ex-speler van Genk is al sinds 2018 actief binnen de ploeg en kreeg doorheen de jaren verschillende functies. Nu krijgt hij de kans als T1.

Zes jaar lang speelde Barda voor KRC Genk en kwam hij 205 keer in actie voor de Limburgers. In die periode was de spits goed voor 67 doelpunten en 50 assits. In 2013 verhuisde de aanvaller terug naar Israël.