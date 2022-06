Belgische linksachter tekent bij Willem II

Na een avontuur in Armenië kiest Thibaut Lesquoy voor een nieuw Nederlands avontuur.

Thibaut Lesquoy heeft zich tot midden 2024 verbonden aan Willem II. De 26-jarige linksback komt transfervrij over van het Armeense Ararat-Armenia. Lesquoy is bekend met spelen in de Keuken Kampioen Divisie. Met Almere City FC speelde hij veertig duels voor hij afgelopen winterstop koos voor een avontuur bij het Armeense Ararat-Armenia.

"Het halfjaar in Armenië was een bewuste keuze van mijn vriendin en mij. We zochten avontuur en omdat we nog geen kinderen hebben, was het maken van die stap gemakkelijk', vertelt Lesquoy op de site van Willem II. 'Maar nu kiezen we weer voor structuur. Een tweejarig contract, een bekende omgeving, dicht bij België. Dat voelt goed en logisch", vertelt Lesquoy op de website van Willem II.

Lesquoy is een jeugdproduct van Virton en speelde ook in Luxemburg bij F91 Dudelange.