Nummer zes uit tweede klasse na play-offs naar hoogste niveau in Spanje

Zondagavond won Girona de terugwedstrijd van de play-offs in de tweede klasse.

De heenwedstrijd van de play-offs in de Segunda Division was op 0-0 geëindigd. In de terugmatch won Girona met 1-3 op Tenerife.

Girona kwalificeerde zich maar als zesde in de reguliere competitie voor de play-offs om voor de promotie te spelen.

Na een 0-1-verlies in eigen huis tegen Eibar won Girona de terugmatch met 0-2. Tenerife had Las Palmas uitgeschakeld.

Granada, Levante en Alaves degradeerden uit La Liga naar de tweede klasse. Almeria en Real Valladolid hadden zich rechtstreeks promotie afgedwongen.