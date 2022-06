OFFICIEEL: OH Leuven versterkt zich met een nieuwe doelman die afgelopen seizoen nog bij Feyenoord aan de slag was

OH Leuven zit niet stil en haalde vandaag zijn 5de zomeraanwinst binnen.

Valentin Cojocaru wordt de nieuwe doelman van OH Leuven. Dit maakte de club bekend via hun sociale mediakanalen. De Roemeense doelman (2 caps) komt ove van het Oekraïense SK Dnipro 1, maar speelde omwille van de oorlog met Rusland op uitleenbasis bij Feyenoord. Daar zat hij op de bank tijdens de verloren finale van de Conference League tegen AS Roma.

Hij tekent een contract voor drie seizoenen bij de Leuvenaars en vervoegt direct de groep op stage in het Nederlandse Horst.

“Met de komst van Valentin Cojocaru beschikken we nu over 3 volwaardige doelmannen. Valentin is een grote en zelfzekere doelman die over de nodige ervaring beschikt. Hij gaat nu de concurrentie aan met Nordin Jackers en Oregan Ravet”, aldus zijn nieuwe trainer Marc Brys.