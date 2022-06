Samuel Eto'o veroordeeld omwille van fraude, maar ontsnapt aan een gevangenisstraf

Samuel Eto'o is momenteel voorzitter van het voetbalbond van Kameroen. In Spanje was het gerecht achter hem aan gegaan omwille van fiscale fraude. Hij ontsnapt nu de dans.

Samuel Eto’o pleitte schuldig bij het Spaanse gerecht omwille van fiscale fraude. Zo moest hij niet naar de gevangenis in Spanje. Hij krijgt wel een celstraf van 22 maanden, maar omdat deze onder de twee jaar is wordt deze niet uitgevoerd in Spanje. De boete die hij moet betalen is alvast niet mals. Zo moet hij het Spaanse gerecht een som overmaken van 1.8 miljoen euro. Samen met zijn voormalige zakenpartner moet hij ook nog een bedrag terugbetalen aan de Spaanse fiscus. Deze bedraagt volgens Spaanse media een som van om en bij de 4 miljoen euro. De feiten dateren van Eto'o zijn periode bij FC Barcelona. Dit tussen. 2006 en 2009.