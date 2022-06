📷 OFFICIEEL PSV Eindhoven heeft zijn nieuwe eerste doelman

PSV Eindhoven heeft voor de volgende drie seizoenen zijn eerste doelman vastgelegd.

PSV Eindhoven heeft de komst bevestigd van Walter Benitez. De Argentijn komt transfervrij over van OGC Nice en wordt de komende drie jaar de eerste doelman. “Walter is een zeer ervaren keeper die zich op hoog niveau en voor langere tijd heeft bewezen. Hij heeft bijna tweehonderd wedstrijden voor Nice gespeeld en was er geregeld aanvoerder”, zegt directeur John de Jong.

“Onze scouting zag hem al op jonge leeftijd spelen in Argentinië en is hem blijven volgen toen hij naar Europa vertrok. Omdat we wisten dat zijn contract na dit seizoen afliep, hebben we de laatste maanden erg veel tijd en energie in zijn komst gestoken. Toen duidelijk was dat hij open stond voor een transfer naar PSV hebben we direct doorgepakt.”

Joël Drommel wordt de tweede doelman, Boy Waterman is ook nieuw bij PSV Eindhoven en wordt derde keeper.