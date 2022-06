Leegloop bij Leeds? Na winger lijkt ook sterkhouder op het middenveld club zeker te verlaten

Leeds United kon vorig seizoen degradatie maar nipt vermijden. Maar er dreigt een leegloop aan te komen.

Leeds kon zich vorig seizoen optrekken aan de Braziliaanse winger Raphinha. In 35 wedstrijden was hij goed voor 11 doelpunten en 3 assists. Maar Leeds dreigt Raphinha te verliezen aan Arsenal.

Door de vele blessures belandde Leeds na een sterk jaar als promovendus bijna opnieuw in de Championship. Eén van die vele geblesseerden was centrala middenvelder Kalvin Phillips. De breker op het middenveld speelde zich vorig jaar helemaal in de kijker in voetbalminnend Engeland door een ijzersterk EK te spelen. Dit jaar was hij lang out met een hamstringblessure.

Maar Leeds dreigt ook de Engels-Jamaicaanse middenvelder kwijt te spelen. Zo zou Manchester City al een akkoord hebben om Philips over te nemen. Met de transfer zou zo'n 55 mijoen euro gemoeid zijn.