PSG-voorzitter opnieuw vrijgesproken van corruptie aangaande mediarechten van WK's 2026 en 2030

De voorzitter van PSG stond in het oog van de storm, na onderhandelingen over WK's. Van corruptie werd hij beticht,, maar de rechtbank kiest zijn kant.

Het televisienetwerk beIN Media Group, dat in beheer is van PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi, onderhandelde met de FIFA over de uitzendrechten van het WK voetbal van 2026 en 2030. In 2026 zal het WK doorgaan in Mexico, Canada en de VS. Het gastland voor het WK van 2030 is nog niet bekend, maar er zou richting het Midden-Oosten getrokken worden.

Al-Khelaifi zou Jérôme Valcke, toenmalig secretaris-generaal van de FIFA, toen aan een appartement in Sardinië geholpen hebben. Al-Khelaifi moest zich hiervoor verantwoorden voor een Zwitserse rechtbank. Er werd door de openbare aanklager een celstraf geëist van 28 maanden.

Hoger beroep

Al-Khelaifi werd in 2020 al een keer vrijgesproken van deze aantijgingen van corruptie. Er werd in hoger beroep gegaan, maar ook deze keer is Al-Khelaifi vrijgesproken.