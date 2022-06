Alfred Schreuder nu al in de wolken over een 'extreem' Ajax-talent: "De klasse druipt er vanaf"

Alfred Schreuder draagt niet langer het logo van Club Brugge, maar dat van Ajax. Eén van de talenten in Amsterdam heeft al een grote indruk op hem gemaakt.

Dat is Mohamed Ihattaren, de 20-jarige aanvallende middenvelder die destijds doorbrak bij PSV en een toptransfer naar Juventus versierde, maar nadien onder meer fitheidsproblemen kende. "Uit alle testen die Mohamed Ihattaren dusver heeft gedaan, blijkt dat hij heel fit is en zo ziet hij er ook uit", zegt Schreuder aan Voetbal International over de huurling."

Ik kende Mo nog niet, maar tijdens zijn vakantie heb ik hem wel gebeld, omdat hij in samenspraak met Ajax heel hard heeft doorgetraind. Ik heb hem gezegd zijn eigen weg te gaan en bij me te komen als hij ergens hulp bij nodig heeft. De opdracht is nu zijn eigen gevoel te volgen en ook ’nee’ te zeggen tegen de vele mensen die iets van hem willen."

Hectische wereld

Schreuder weet hoe belangrijk dat kan zijn. "De voetbalwereld is een hectische wereld, waarin iedereen iets van je wil." De nieuwe Ajax-trainer gaat zelf nog zijn eigen mening over Ihattaren verder vormen. "Ik wil er zo neutraal mogelijk in zitten, de dingen ervaren hoe ze zijn. Wat andere mensen vinden, is voor mij onbelangrijk. Ik vind Ihattaren een ontzettend mooi project en het is duidelijk waarom Ajax hem destijds heeft gehaald."

Aan potentieel in elk geval geen gebrek. Helemaal niet zelfs. "Hij is een extreem talent, was op jonge leeftijd al zó goed en brak door bij PSV. De klasse druipt er vanaf. Hij is nu fit en gaat de voorbereiding in, waarin hij minuten moet gaan maken, want hij heeft lang niet gespeeld."