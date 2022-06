Wil Hoefkens Opende houden? 'Italiaanse club meldt zich voor Rode Duivel

Moet Loïs Openda zich nog bewijzen bij Club Brugge?

De kersverse Rode Duivel, die tegen Nederland nog goed was voor een doelpunt, keert na een uitleenbeurt van twee seizoenen bij Vitesse terug naar West-Vlaanderen. De 22-jarige Openda was vorig seizoen goed voor 18 doelpunten in de Eredivisie. Zijn marktwaarde zou ondertussen al rond de 7,5 miljoen liggen.

Volgens de Italiaanse volgers van Serie A-club Bologna zou de club geïnteresseerd zijn om Openda in te lijven. De situatie zou vooral staan of vallen met een mogelijk vertrek van Marko Arnautovic. Bologna ziet de Noor Strand Larsen als vervanger maar ook Openda staat op dat lijstje. Strand Larsen is even oud als Openda en vorig seizoen ook te zien in de Eredivisie. Bij Groningen was hij goed voor 14 doelpunten. Met zijn 1,93m is hij een ander type als Openda.