Anderlecht heeft aankoopoptie voor Esposito, maar die ligt wel vrij hoog

Anderlecht laat Sebastiano Esposito vandaag zijn medische testen afleggen. Zoals we u gisteren al konden melden, hebben de Brusselaars ook een aankoopoptie bedongen. Maar die lijkt nu wel vrij hoog te liggen.

Als alles goed gaat, volgt vandaag nog de officiële aankondiging van de huurtransfer van Esposito. De 19-jarige Italiaanse spits moet de volgende in het rijtje worden van spitsen die progressie maken op Neerpede. Maar deze keer is er dus wel een aankoopoptie.

Al ligt die volgens Italiaanse bronnen wel vrij hoog. Anderlecht zou 1 miljoen huur betalen aan Inter en zou 10 miljoen op tafel moeten leggen als ze zijn aankoopoptie lichten. Daarvoor zal er dus wel gepresteerd moeten worden dit seizoen, want de clubkas is nog steeds niet wat het geweest is.